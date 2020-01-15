Sportsnet: успех Ковальчука может стать поводом для его обмена из «Монреаля» в дедлайн

Обозреватель канадской телекомпании Sportsnet Рори Бойлен включил нападающего «Монреаль Канадиенс» Илью Ковальчука в число 20 хоккеистов, которых могут обменять перед закрытием трансферного окна 24 февраля.

«Посмотрите, любой претендент на Кубок Стэнли мог взять Ковальчука без всяких проблем, когда он был свободным агентом после расторжения контракта с «Лос-Анджелесом». В итоге Илья приземлился в «Монреале», подписав договор до окончания нынешнего сезона, но «Канадиенс» испытывает большие проблемы с попаданием в плей-офф — сейчас команда на семь очков отстаёт от последнего кубкового места.

Могут ли они обменять Ковальчука хотя бы на поздний драфт-пик? Ковальчук играл в среднем по 19 минут, сыграв пять матчей за «Монреаль», на его счету один гол, четыре очка. Такая игра может сделать его привлекательным для обмена в ближайшем будущем», — отметил Бойлен.