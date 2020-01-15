Пашнин пропустил два матча «Салавата» после слов Цулыгина о «людях, игравших против нас»
Защитник «Салавата Юлаева» Михаил Пашнин не принял участия в последних двух матчах регулярного чемпионата КХЛ.
30-летний защитник выпал из основного состава уфимской команды после поражения «Салавата» в матче с московским «Динамо» (3:4). В той встрече опытный защитник допустил две грубые голевые ошибки, повлиявшие на исход матч, а показатель полезности Пашнина составил "-3". После матча главный тренер уфимцев Николай Цулыгин заявил, что в составе его команды «были люди, которые играли не за „Салават“, а против».
Без Пашнина «Салават» разгромил рижское «Динамо» (5:0) и проиграл «Барысу» (3:5). В нынешнем сезоне российский защитник сыграл 40 матчей, в которых набрал 7 (2+5) очков при полезности "+3".
Цулыгин: у «Салавата Юлаева» были люди, которые играли не за нас, а против
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