Пашнин пропустил два матча «Салавата» после слов Цулыгина о «людях, игравших против нас»

Защитник «Салавата Юлаева» Михаил Пашнин не принял участия в последних двух матчах регулярного чемпионата КХЛ.

30-летний защитник выпал из основного состава уфимской команды после поражения «Салавата» в матче с московским «Динамо» (3:4). В той встрече опытный защитник допустил две грубые голевые ошибки, повлиявшие на исход матч, а показатель полезности Пашнина составил "-3". После матча главный тренер уфимцев Николай Цулыгин заявил, что в составе его команды «были люди, которые играли не за „Салават“, а против».

Без Пашнина «Салават» разгромил рижское «Динамо» (5:0) и проиграл «Барысу» (3:5). В нынешнем сезоне российский защитник сыграл 40 матчей, в которых набрал 7 (2+5) очков при полезности "+3".