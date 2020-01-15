Бекстрём — о новом контракте Овечкина: если я прав, то он подпишет бумаги 2 июля

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Никлас Бекстрём, комментируя продление контракта со «столичным» клубом, раскрыл дату, когда новый контракт должен подписать капитан команды Александр Овечкин.
«Буду каждый день ему звонить и спрашивать, что произошло. Если я всё правильно понимаю, Ови подпишет бумаги 2 июля. Не думаю, что ему потребуется помощь. Он сам справится. Он тоже упрямый. Так что всё в порядке», — цитирует Бекстрёма пресс-служба НХЛ.
Бекстрём выступает в составе «столичных» с 2007 года. В 2018 году шведский хоккеист вместе с «Вашингтоном» стал обладателем Кубка Стэнли. Никлас — практически бессменный партнёр Овечкина, проведя в одном звене с россиянином большую часть карьеры. 32-летний форвард «Кэпиталз» отказался от услуг своего агента Марка Левина перед началом сезона-2019/2020 и подписал новый контракт без его участия.
- 15 января 2020
-
10:31
-
10:15
-
10:00
-
09:41
-
09:27
-
09:13
-
08:51
-
08:30
-
08:10
-
07:58
-
07:41
-
07:20
-
07:05
-
07:01
-
06:45
-
06:17
-
06:12
-
06:05
-
06:00
-
05:44
-
05:38
-
05:17
-
04:27
-
03:37
-
02:19
-
01:14
-
00:00
- 14 января 2020
-
23:52
-
23:34
-
23:25
-
23:19
-
23:05
-
22:57
-
22:55
-
22:54