Бекстрём — о новом контракте Овечкина: если я прав, то он подпишет бумаги 2 июля

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Никлас Бекстрём, комментируя продление контракта со «столичным» клубом, раскрыл дату, когда новый контракт должен подписать капитан команды Александр Овечкин.

«Буду каждый день ему звонить и спрашивать, что произошло. Если я всё правильно понимаю, Ови подпишет бумаги 2 июля. Не думаю, что ему потребуется помощь. Он сам справится. Он тоже упрямый. Так что всё в порядке», — цитирует Бекстрёма пресс-служба НХЛ.

Бекстрём выступает в составе «столичных» с 2007 года. В 2018 году шведский хоккеист вместе с «Вашингтоном» стал обладателем Кубка Стэнли. Никлас — практически бессменный партнёр Овечкина, проведя в одном звене с россиянином большую часть карьеры. 32-летний форвард «Кэпиталз» отказался от услуг своего агента Марка Левина перед началом сезона-2019/2020 и подписал новый контракт без его участия.