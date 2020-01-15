Раст — о голевом пасе Малкина: он не из этого мира. Он русский, и у него три глаза

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Брайан Раст поделился впечатлением от игры российского форварда Евгения Малкина, который оформил дубль в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Миннесотой Уайлд» (7:3) и отдал «слепую» результативную передачу.

Статистика Евгения Малкина в регулярном чемпионате НХЛ сезона-2019/2020

«Малкин не из этого мира. Он русский, у него три глаза или что-то в этом роде. Чем больше я играл с ним и Сидом (Кросби. — Прим. «Чемпионата») на протяжении многих лет, тем больше неожиданностей ждал. Так что сегодня меня это не удивляет, но производит впечатление», — приводятся слова Раста в «твиттере» Pens Inside Scoop.

Видео гола можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

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