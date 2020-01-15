Маклеллан: если «Вашингтон» хочет подписать Холтби, придётся искать новые подходы

Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан после заключения контракта с нападающим Никласом Бекстрёмом поделился мнением о проблеме продления контракта с голкипером Брэйденом Холтби, чьё действующее соглашение истекает в конце сезона.

«Придётся поискать новые подходы за счёт обменов или других вариантов, если мы хотим подписать Холтби. Тут всё сложно. Холтби внёс очень важный вклад в успех команды, он, Ови и Ник олицетворяют наш клуб. Мы провели откровенные переговоры в начале сезона, собираемся возобновить их после него, чтобы понять, как у нас обстоят дела с потолком зарплат, что мы можем себе позволить, а что нет», — цитирует Маклеллана пресс-служба НХЛ.

В платёжной ведомости «Кэпиталз» на следующий сезон уже потрачены $ 71,105 млн. Под потолком зарплат у «столичной» команды остаются $ 10,395 млн. Помимо Холтби без контракта также находятся защитники Радко Гудас и Йонас Зигенталер, а также форварды Трэвис Бойд и Брэндон Лейпсик.