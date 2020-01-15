КХЛ объявила капитанов команд на Матч звёзд — 2020

Континентальная хоккейная лига на официальном сайте объявила капитанов сборных дивизионов на ФОНБЕТ Матч звёзд КХЛ-2020.

Капитаном команды дивизиона Боброва стал форвард московского «Динамо» Вадим Шипачёв, являющийся на данный момент лучшим бомбардиром лиги. Для Шипачёва этот Матч звёзд станет пятым в карьере.

Лучший снайпер прошлой и нынешней регулярки форвард ЦСКА Кирилл Капризов выбран капитаном сборной дивизиона Тарасова. Капризов примет участие в Матче звёзд также в пятый раз. С 2016 года 22-летний форвард не пропустил ни одного Звёздного уик-энда

Рекордсмен по количеству проведённых матчей в отечественных чемпионатах форвард «Ак Барса», пятикратный обладатель Кубка Гагарина Данис Зарипов назван капитаном дивизиона Харламова.

Отстаивать прошлогоднюю победу команда дивизиона Чернышёва будет под руководством защитника «Барыса» Даррена Дица.