КХЛ объявила капитанов команд на Матч звёзд — 2020

Континентальная хоккейная лига на официальном сайте объявила капитанов сборных дивизионов на ФОНБЕТ Матч звёзд КХЛ-2020.
Капитаном команды дивизиона Боброва стал форвард московского «Динамо» Вадим Шипачёв, являющийся на данный момент лучшим бомбардиром лиги. Для Шипачёва этот Матч звёзд станет пятым в карьере.
Лучший снайпер прошлой и нынешней регулярки форвард ЦСКА Кирилл Капризов выбран капитаном сборной дивизиона Тарасова. Капризов примет участие в Матче звёзд также в пятый раз. С 2016 года 22-летний форвард не пропустил ни одного Звёздного уик-энда
Рекордсмен по количеству проведённых матчей в отечественных чемпионатах форвард «Ак Барса», пятикратный обладатель Кубка Гагарина Данис Зарипов назван капитаном дивизиона Харламова.
Отстаивать прошлогоднюю победу команда дивизиона Чернышёва будет под руководством защитника «Барыса» Даррена Дица.
- 15 января 2020
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