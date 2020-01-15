Шипачёв: со мной в команде партнёры по клубу. Понятно, кто будет на ведущих ролях
Нападающий московского «Динамо» Вадим Шипачёв, выбранный капитаном сборной дивизиона Боброва на ФОНБЕТ Матче звёзд КХЛ — 2020, поделился ожиданиями от Звёздного уик-энда, который пройдёт на домашней арене бело-голубых.
«Очень приятно, что на предстоящем Матче звёзд стану капитаном своего дивизиона, тем более что мероприятие пройдёт на нашей арене. Со мной в команде партнёры по клубу, поэтому понятно, кто будет на ведущих ролях, ха-ха! Постараемся победить во всех конкурсах и в турнире. Мы же хозяева! Ждём всех болельщиков в выходные на «ВТБ Арене»!» — цитирует Шипачёва пресс-служба КХЛ.
Московское «Динамо» на Звёздном уик-энде помимо Шипачёва также представят голкипер Иван Бочаров, защитник Юусо Хиетанен и нападающий Дмитрий Яшкин.
КХЛ объявила капитанов команд на Матч звёзд — 2020
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