Шипачёв: со мной в команде партнёры по клубу. Понятно, кто будет на ведущих ролях

Нападающий московского «Динамо» Вадим Шипачёв, выбранный капитаном сборной дивизиона Боброва на ФОНБЕТ Матче звёзд КХЛ — 2020, поделился ожиданиями от Звёздного уик-энда, который пройдёт на домашней арене бело-голубых.

«Очень приятно, что на предстоящем Матче звёзд стану капитаном своего дивизиона, тем более что мероприятие пройдёт на нашей арене. Со мной в команде партнёры по клубу, поэтому понятно, кто будет на ведущих ролях, ха-ха! Постараемся победить во всех конкурсах и в турнире. Мы же хозяева! Ждём всех болельщиков в выходные на «ВТБ Арене»!» — цитирует Шипачёва пресс-служба КХЛ.

Московское «Динамо» на Звёздном уик-энде помимо Шипачёва также представят голкипер Иван Бочаров, защитник Юусо Хиетанен и нападающий Дмитрий Яшкин.