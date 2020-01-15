Салливан: Малкин действительно улучшил свою игру в первой половине нынешнего сезона

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан прокомментировал влияние российского нападающего Евгения Малкина и капитана команды Сидни Кросби на игру.
«У Малкина был хороший драйв с первого дня тренировочного лагеря. Он действительно улучшил свою игру в первой половине нынешнего сезона и внёс огромный вклад в большое количество наших побед. Что же до Кросби, то уже трудно удивляться тому, что он делает на льду, если посмотреть, чего он достиг хотя бы за время моей работы в команде», — приводятся слова Салливан в «твиттере» Pens Inside Scoop.
Российский нападающий «Питтсбурга» в матче с «Миннесотой Уайлд» (7:3) забил два гола и сделал результативную передачу. Набрав 1049-е очко в карьере, Малкин вышел на единоличное 72-е место в истории НХЛ, превзойдя результат завершившего карьеру Анри Ришара (1046).
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