Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Салливан: Малкин действительно улучшил свою игру в первой половине нынешнего сезона

Салливан: Малкин действительно улучшил свою игру в первой половине нынешнего сезона
Хоккей / НХЛ 0

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан прокомментировал влияние российского нападающего Евгения Малкина и капитана команды Сидни Кросби на игру.

«У Малкина был хороший драйв с первого дня тренировочного лагеря. Он действительно улучшил свою игру в первой половине нынешнего сезона и внёс огромный вклад в большое количество наших побед. Что же до Кросби, то уже трудно удивляться тому, что он делает на льду, если посмотреть, чего он достиг хотя бы за время моей работы в команде», — приводятся слова Салливан в «твиттере» Pens Inside Scoop.

Российский нападающий «Питтсбурга» в матче с «Миннесотой Уайлд» (7:3) забил два гола и сделал результативную передачу. Набрав 1049-е очко в карьере, Малкин вышел на единоличное 72-е место в истории НХЛ, превзойдя результат завершившего карьеру Анри Ришара (1046).

Малкин: не мог видеть Раста, но надеялся на это. Хоккейные инстинкты
«Видимо, у русских три глаза вместо двух!» Малкин отдал гениальный «слепой» пас
Малкин и вернувшийся после травмы Кросби набрали 7 очков на двоих.
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020