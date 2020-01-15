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Сергей Мозякин пропустит Матч звёзд КХЛ—2020

Сергей Мозякин пропустит Матч звёзд КХЛ—2020
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий магнитогорского «Металлурга» Сергей Мозякин не примет участия в ФОНБЕТ Матче звёзд КХЛ, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу магнитогорского клуба.

«Да, Мозякин пропустит Матч звёзд», — сказали в пресс-службе магнитогорцев.

Матч звёзд КХЛ пройдёт 19 января в Москве на «ВТБ Арене». За день до этого на домашней арене московского «Динамо» состоится мастер-шоу. В нынешнем регулярном сезоне Мозякин провёл 46 матчей и набрал 32 (11+21) очка.

Ранее КХЛ объявила капитанов команд на Матч звёзд—2020. Капитаном команды дивизиона Боброва стал форвард московского «Динамо» Вадим Шипачёв, дивизион Тарасова поведёт за собой Кирилл Капризов, капитаном дивизиона Харламова стал Данис Зарипов, а Даррен Диц выбран капитаном команды дивизиона Чернышёва.

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Сергей – заслуженный и уважаемый хоккеист, но он не подходит для формата звёздного уикенда.
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