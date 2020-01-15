Расмуссен заменит Мозякина на Матче звёзд. Сергей не сыграет из-за заболевания

Нападающий магнитогорского «Металлурга» Деннис Расмуссен заменит одноклубника Сергея Мозякина, который не сможет принять участие в своём 12-м Матче звёзд КХЛ из-за простудного заболевания, информирует пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

ФОНБЕТ Матч звёзд КХЛ пройдёт 19 января в Москве на «ВТБ Арене». За день до этого на домашней арене московского «Динамо» состоится мастер-шоу. В нынешнем регулярном сезоне Мозякин провёл 46 матчей и набрал 32 (11+21) очка.



Ранее КХЛ объявила капитанов команд на Матч звёзд—2020. Капитаном команды дивизиона Боброва стал форвард московского «Динамо» Вадим Шипачёв, дивизион Тарасова поведёт за собой Кирилл Капризов, капитаном дивизиона Харламова стал Данис Зарипов, а Даррен Диц выбран капитаном команды дивизиона Чернышёва.