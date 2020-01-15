Капризов: в раздевалке ЦСКА посмеются, когда узнают о моём капитанстве

Нападающий ЦСКА Кирилл Капризов, выбранный капитаном сборной дивизиона Тарасова на ФОНБЕТ Матче звёзд КХЛ—2020, поделился ожиданиями от Звёздного уик-энда, который пройдёт на домашней арене московского «Динамо».

«Неожиданно и очень приятно, что выбор пал на меня. Раньше становился капитаном только на МЧМ и в новокузнецком «Металлурге», в школе по своему году. Посмотрим, что теперь из этого выйдет (смеётся). На Матче звёзд всегда хорошая атмосфера, всегда позитивно, и не важно, что команда будет состоять из игроков разных команд.

Думаю, когда в раздевалке ЦСКА узнают о моём капитанстве, то посмеются. Как и всегда, жду шуток от Калины (Сергея Калинина. — Прим. «Чемпионата»), Григи (Михаила Григоренко) и Нестера (Никиты Нестерова)», — цитирует Капризова пресс-служба КХЛ.