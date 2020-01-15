Каменский: в этом сезоне на Востоке КХЛ интрига закручена жёстче, чем на Востоке НХЛ

Вице-президент по развитию КХЛ Валерий Каменский поделился мнением о нынешнем сезоне КХЛ.
«Один из самых насыщенных и непредсказуемых чемпионатов в истории КХЛ выходит на свой пик. Специфика этого сезона — каждый может обыграть каждого, а признанные лидеры лиги уже не чувствуют себя так комфортно, как в прошлые годы.
Во-первых, в Западной конференции ясно отнюдь не всё, одна-две неудачные серии — и ситуация в восьмёрке резко поменяется. Во-вторых, нет никаких проблем с интригой на Востоке, где за плей-офф со стартового матча и до середины января сражаются все 12 клубов конференции. Вот это точно впервые в истории КХЛ!
Мы много говорим о том, что нам надо брать пример с НХЛ, но на самом деле в этом сезоне на Востоке КХЛ интрига закручена жёстче, чем на Востоке НХЛ. В плане спортивной конкуренции Восточная конференция стала образцовой. Это большой плюс нашей лиги», — цитирует Каменского Russia-Hockey.
- 15 января 2020
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