Хартли: Зернов долго не мог забить, гол должен придать ему уверенности

Главный тренер хоккейного клуба «Авангард» Боб Хартли поделился впечатлениями от выигранного гостевого матча с «Адмиралом» из Владивостока (5:2).



«Очень умная игра от нашей команды. Очень все были сфокусированы на тренерском задании, продемонстрировали хорошее стремление и желание. Очень важные два гола забили в большинстве, и крайне важным был, конечно же, гол Дениса Зернова. Это было важно прежде всего для него самого как для молодого талантливого игрока, от которого многое зависит. Мы надеемся на него.



Это был его первый гол после возвращения после травмы, он долго не мог забить до этого и где-то начинал, возможно, нервничать. Этот гол должен придать ему уверенности.



А так — ещё, конечно же, нужно отметить Гарипова, который уверенно работал в воротах. Собственно, такое целиком командное стремление и привело нас к победе», — цитирует Хартли официальный сайт «Адмирала».

«Авангард» переиграл «Адмирал», продлив победную серию. Зернов забил первый гол в сезоне