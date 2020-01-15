Светлов: первые 20 минут «Адмирал» поиграл неплохо, потом соперник добавил

Главный тренер «Адмирала» Сергей Светлов подвёл итоги домашней встречи с «Авангардом» (2:5).



«Начали неплохо, первые 20 минут хорошо поиграли. А вот второй период как-то не совсем удачно сложился. В первой смене пропустили гол, соперник добавил и стал очень агрессивно нацелен на ворота. Наша основная проблема, что сегодня не сыграли достаточно чётко под нашими воротами, проиграли наш ближний пятак. Были добивания, были подставления, которые привели к голам. К сожалению, мы в обратную сторону не смогли забрать пятак. Соперник хорошо играл, отсекал наших нападающих. Вратарь видел все броски, поэтому так удачно сыграл. Такой тяжёлой работы, как нашему вратарю, наши нападающие ему не создали. Это хоккей, бывают такие матчи.



В целом игра не совсем получилась такой, как нам хотелось. Получились только первые 20 минут. Завтра следующая игра, будем готовиться», — цитирует Светлова официальный сайт «Адмирала».

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