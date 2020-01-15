Дело сына экс-вратаря Соколова отправлено в суд. Следствие считает Максима невменяемым

Дело об убийстве жены экс-вратаря сборной России Максима Соколова направлено в суд, информирует 47news. Напомним, 13 июня была убита 45-летняя супруга бывшего вратаря петербургского СКА Максима Соколова.



Как сообщает издание, следствие установило, что 19 смертельных ударов ножом своей матери нанёс 18-летний сын Максим Соколов, а после этого он же нанёс не менее двух десятков ударов ножом своему 15-летнему младшему брату. Проведённые экспертизы показали, что юноша находился в невменяемом состоянии и не осознавал, что делал, а ножевые ранения, после которых он оказался в больнице, нанёс себе сам. Следствие настаивает на применении к старшему сыну знаменитого вратаря принудительных мер медицинского характера. Сейчас молодой человек находится в психиатрической больнице.

«Брат сошёл с ума». Страшная трагедия в семье Максима Соколова Тот случай, когда жизнь уже не будет прежней.