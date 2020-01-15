Евенко: у минского «Динамо» была куча шансов побеждать. Проблема в психологии

Защитник минского «Динамо» Олег Евенко поделился мнением об игре команды в текущем регулярном чемпионате КХЛ.



«Проблемы минского „Динамо“ в физике или в психологии? Это сто процентов психология. С точки зрения качества игры в этом сезоне мы выглядим намного лучше, чем в прошлом. У нас была куча шансов побеждать, но по своей вине продолжаем отдавать матчи. Почему так происходит — это вопрос.



Согласен ли с тем, что у клуба нет психологии победителей? Да, полностью. Я считаю, что культура победителей строится на лидерстве, единстве коллектива, желании каждого побеждать и развивать карьеру. Старшие хоккеисты должны быть примером для младших. Чего именно из этих компонентов нам не хватает — у меня нет ответа.



Но я гарантирую, что у минского «Динамо» всё будет хорошо, если мы каждый матч будем проводить, как первые две игры 2020 года. Нам должно хватать дисциплины, самоотдачи и ответственности на все 60 минут», — цитирует Евенко Tut.by.