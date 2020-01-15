«Это же фотошоп, правильно?» Самый маленький игрок НХЛ посмеялся над фото с Харой

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Коламбус Блю Джекетс» Нэтан Гербе прокомментировал фотографию, сделанную в матче с «Бостон Брюинз». На фотографии Гербе, который является самым маленьким действующим игроком НХЛ (163 см), сражается за шайбу с защитником Здено Харой (205 см).



«Это же фотошоп, правильно?» — написал Герби в «Твиттере», сопроводив сообщение смеющимся смайликом.

Посмотреть фото можно в «твиттере» Нэтана Герби.



Хара несколько дней назад провёл свой 1000-й матч за «Бостон». 42-летний ветеран «мишек» стал третьим защитником в истории «Бостона», сыгравшим 1000 матчей за клуб. Ранее этот рубеж покорился Рэю Бурку (1518) и Дону Суини (1052), который в настоящий момент является генеральным менеджером клуба.