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«Это же фотошоп, правильно?» Самый маленький игрок НХЛ посмеялся над фото с Харой

«Это же фотошоп, правильно?» Самый маленький игрок НХЛ посмеялся над фото с Харой
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Коламбус Блю Джекетс» Нэтан Гербе прокомментировал фотографию, сделанную в матче с «Бостон Брюинз». На фотографии Гербе, который является самым маленьким действующим игроком НХЛ (163 см), сражается за шайбу с защитником Здено Харой (205 см).

«Это же фотошоп, правильно?» — написал Герби в «Твиттере», сопроводив сообщение смеющимся смайликом.

Посмотреть фото можно в «твиттере» Нэтана Герби.

Хара несколько дней назад провёл свой 1000-й матч за «Бостон». 42-летний ветеран «мишек» стал третьим защитником в истории «Бостона», сыгравшим 1000 матчей за клуб. Ранее этот рубеж покорился Рэю Бурку (1518) и Дону Суини (1052), который в настоящий момент является генеральным менеджером клуба.

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