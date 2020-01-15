Морозов — о китайском «ОЭРДЖИ»: до конца сезона будем терпеть точно. Ребята растут

Вице-президент Континентальной хоккейной лиги по развитию молодёжного хоккея, управляющий директор Молодежной хоккейной лиги Алексей Морозов поделился мнением о выступлении в МХЛ китайского клуба «ОЭРДЖИ Юниор». Вчера, 16 января, «ОЭРДЖИ» выиграл первый матч в сезоне, ранее потерпев 46 поражений подряд. В матче принимали участие лишь десять полевых игроков.
«До конца сезона мы точно будем терпеть, потому что у нас уже заявлена команда и составлен календарь. Команда будет доигрывать, и мы будем смотреть её перспективы. Мы постоянно находимся на связи со всеми командами.
Команда осталась в МХЛ в составе из 12 игроков, но вчера показала характер и одержала победу. Сейчас у них будет небольшая пауза, они уже не будут играть в 12 человек, надеемся, что подъедет подкрепление и команда будет играть в полном составе, начнет прогрессировать и набирать очки. Ребята растут, первую победу уже одержали», — цитирует Морозова ТАСС.
- 15 января 2020
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