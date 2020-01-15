Член наблюдательного совета ХК ЦСКА Мишустин станет премьер-министром России
Член наблюдательного совета хоккейного клуба ЦСКА Михаил Мишустин станет новым премьер-министром Российской Федерации, президент Владимир Путин уже внёс кандидатуру Мишустина. Теперь кандидатуру рассмотрит Государственная Дума.
Мишустин возглавлял Федеральную налоговую службу РФ с апреля 2010 года. Ему через полтора месяца исполнится 54 года, он примерно на полгода младше бывшего премьер-министра Дмитрия Медведева.
Напомним, московский ЦСКА — действующий обладатель Кубка Гагарина. На пути к трофею «армейский» клуб победил подольский «Витязь» (4-0), московское «Динамо» (4-1), петербургский СКА (4-3) и в финале не оставил шансов «Авангарду» (4-0).
Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»
Читайте также
- 15 января 2020
-
20:55
-
20:41
-
20:21
-
20:15
-
20:08
-
19:59
-
19:50
-
19:45
-
19:06
-
18:42
-
18:39
-
18:12
-
17:36
-
17:14
-
17:04
-
16:30
-
16:21
-
16:14
-
15:34
-
15:31
-
15:20
-
14:53
-
14:25
-
14:20
-
14:10
-
14:10
-
13:57
-
13:50
-
13:35
-
13:11
-
13:04
-
13:00
-
12:34
-
12:15
-
12:00
Партнерский контент