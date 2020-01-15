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Член наблюдательного совета ХК ЦСКА Мишустин станет премьер-министром России

Член наблюдательного совета ХК ЦСКА Мишустин станет премьер-министром России
Хоккей / КХЛ 0

Член наблюдательного совета хоккейного клуба ЦСКА Михаил Мишустин станет новым премьер-министром Российской Федерации, президент Владимир Путин уже внёс кандидатуру Мишустина. Теперь кандидатуру рассмотрит Государственная Дума.

Мишустин возглавлял Федеральную налоговую службу РФ с апреля 2010 года. Ему через полтора месяца исполнится 54 года, он примерно на полгода младше бывшего премьер-министра Дмитрия Медведева.

Напомним, московский ЦСКА — действующий обладатель Кубка Гагарина. На пути к трофею «армейский» клуб победил подольский «Витязь» (4-0), московское «Динамо» (4-1), петербургский СКА (4-3) и в финале не оставил шансов «Авангарду» (4-0).

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