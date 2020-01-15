Клубы НХЛ отправили на драфт отказов двух хоккеистов
Клубы Национальной хоккейной лиги «Бостон Брюинз» и «Филадельфия Флайерз» отправили на драфт отказов по одному хоккеисту, информирует в своём «твиттере» североамериканский журналист Эллиотт Фридман.
«Бостон» решил отказаться от 26-летнего канадского нападающего Бретта Ричи. В текущем регулярном чемпионате НХЛ Ричи принял участие в 27 матчах за основную команду, записав на свой счёт 6 (2+4) очков при показателе полезности «–3» и 21 минуте штрафного времени. В среднем нападающий проводил на площадке десять с половиной минут за игру.
«Филадельфия» отправила на драфт отказов 32-летнего канадского форварда Криса Стюарта. В сезоне-2019/2020 форвард сыграл в 15 матчах за основную команду, отдав одну результативную передачу.
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