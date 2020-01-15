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Генменеджер «Вегаса»: команде нужна тренерская перестановка. Дебур — проверенный тренер

Генменеджер «Вегаса»: команде нужна тренерская перестановка. Дебур — проверенный тренер
Хоккей / НХЛ 0

Генеральный менеджер «Вегас Голден Найтс» Келли Маккриммон прокомментировал увольнение Жерара Галлана и назначение на пост главного тренера команды Питера Дебура.

«Считаем, что для полного раскрытия потенциала команде нужна тренерская перестановка. Команда способна на большее, нежели демонстрирует в этом сезоне.

Мы благодарим Жерара Галлана и Майка Келли за работу в «Вегасе». Оба они внесли большой вклад в успехи, которых добилась команда в первые два года существования. Желаем им всего наилучшего в дальнейшем.

В лице Питера Дебура мы приглашаем проверенного, опытного главного тренера, который, на наш взгляд, поможет нам добиться главной цели. Мы рады приветствовать Питера и его семью в «Голден Найтс». С Питером во главе мы надеемся на хорошее окончание сезона-2019/2020 и на светлое будущее», — цитирует функционера официальный сайт «Вегаса».

«Вегас» уволил Галлана. Новым главным тренером стал Дебур
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