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Американский журналист: «Торонто» может рассмотреть кандидатуру Задорова

Американский журналист: «Торонто» может рассмотреть кандидатуру Задорова
Хоккей / НХЛ 0

Американский журналист Сонни Сачдева предположил, что «Торонто Мэйпл Лифс» может рассмотреть защитника «Колорадо Эвеланш» Никиту Задорова в качестве усиления в связи с травмами в оборонительной линии клуба.

«У «Колорадо» сильная команда и нет необходимости прямо сейчас обменивать кого-то из защитников. В прошлом году ходили слухи о переходе Задорова в «Торонто», пока россиянин не подписал новый контракт с «Колорадо». Да, Задоров не сможет серьёзно улучшить игру «Торонто», но учитывая нынешнее состояние обороны, возможность его приглашения смотрится хорошей идеей», — приводит слова журналиста Sportsnet.

24-летний Задоров в текущем сезоне принял участие в 42 матчах, заработав 6 (2+4) очков при показателе полезности «+1» и 45 минутах штрафа.

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