Американский журналист: «Торонто» может рассмотреть кандидатуру Задорова

Американский журналист Сонни Сачдева предположил, что «Торонто Мэйпл Лифс» может рассмотреть защитника «Колорадо Эвеланш» Никиту Задорова в качестве усиления в связи с травмами в оборонительной линии клуба.



«У «Колорадо» сильная команда и нет необходимости прямо сейчас обменивать кого-то из защитников. В прошлом году ходили слухи о переходе Задорова в «Торонто», пока россиянин не подписал новый контракт с «Колорадо». Да, Задоров не сможет серьёзно улучшить игру «Торонто», но учитывая нынешнее состояние обороны, возможность его приглашения смотрится хорошей идеей», — приводит слова журналиста Sportsnet.



24-летний Задоров в текущем сезоне принял участие в 42 матчах, заработав 6 (2+4) очков при показателе полезности «+1» и 45 минутах штрафа.

«Задоров сломался». В Америке смеются из-за ошибки защитника Россиянин отдал шайбу в клюшку Джордану Кайру, а потом стоял на пятачке и смотрел, как тот забивает по-бобровски.