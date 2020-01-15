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Кузнецов: главный шутник «Вашингтона» — Овечкин. Но молодёжь чувствительная, обижается

Кузнецов: главный шутник «Вашингтона» — Овечкин. Но молодёжь чувствительная, обижается
Хоккей / НХЛ 0

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов принял участие в стриме компьютерной игры NHL 20 и пообщался со своим оппонентом.

«Люблю ли я охоту? А это легально — рассказывать об этом в прямом эфире в США? Так-то я охотился на медведя пару раз, но никого не подстрелил. Прикольно сидеть 7–8 часов в засаде и ждать зверя.

Главный шутник в «Вашингтоне» — наверное, Овечкин. А ещё смешнее, когда кто-то подкалывает его и он сразу же отвечает ему своей шуткой. С молодыми ребятами так не получается. Это поколение слишком чувствительное. Скажешь ему что-нибудь не то — он обидится и два-три дня не будет с тобой говорить. Новое поколение», — приводит слова Кузнецова телеграм-канал «Эпицентр».

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Если шведу дали такие деньги в 32 года, то россиянин должен получить на несколько миллионов больше.
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