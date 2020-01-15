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Рейтинг драфта-2020 от TSN: Аскаров — 7-й, Кузнецов — 22-й

Рейтинг драфта-2020 от TSN: Аскаров — 7-й, Кузнецов — 22-й
Хоккей / НХЛ 0

Североамериканский обозреватель TSN Крэйг Баттон составил свой рейтинг драфта Национальной хоккейной лиги, который пройдёт летом 2020 года. Из россиян в топ-25 попали голкипер Ярослав Аскаров и нападающие Ян Кузнецов и Родион Амиров.

Рейтинг драфта

1. Алексис Лафренье («Римуски», QMJHL)
2. Тим Штюцле («Мангейм», Германия)
3. Куинтон Байфилд («Садбери», OHL)
4. Коул Перфетти («Сагино», OHL)
5. Марко Росси («Оттава», OHL)
6. Джейми Драдейл («Эри», OHL)
7. Ярослав Аскаров (СКА, КХЛ)
8. Лукас Рэймонд («Фрёлунда», Швеция)
9. Хендрикс Лапьерр («Чикутими», QMJHL)
10. Коннор Зари («Камплупс», WHL)
22. Ян Кузнецов («Коннектикут», NCAA)
23. Родион Амиров («Салават Юлаев»)

Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги

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