Дацюк не будет дисквалифицирован за пропуск Матча звёзд

Нападающий екатеринбургского «Автомобилиста» Павел Дацюк не будет дисквалифицирован за пропуск «ФОНБЕТ Матча звёзд КХЛ 2020», информирует РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу лиги.
«После того как КХЛ были сформированы и объявлены составы команд на Неделю звёзд хоккея, «Автомобилист» обратился в лигу с просьбой освободить Павла Дацюка от участия в мероприятии в связи с возникшей необходимостью проведения медицинских процедур. КХЛ, учитывая проблемы со здоровьем Павла Дацюка в текущем чемпионате, пошла навстречу просьбе клуба.
Дацюк является примером хоккеиста, регулярно принимающего участие в различных проектах лиги. Лишь весомые и объективные причины могли помешать ему принять участие в Матче звёзд КХЛ. Штрафные санкции в соответствии со статьей 29 дисциплинарного регламента КХЛ к клубу и игроку применяться не будут», — сообщили в пресс-службе.
- 15 января 2020
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