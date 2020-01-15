Дацюк не будет дисквалифицирован за пропуск Матча звёзд

Нападающий екатеринбургского «Автомобилиста» Павел Дацюк не будет дисквалифицирован за пропуск «ФОНБЕТ Матча звёзд КХЛ 2020», информирует РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу лиги.



«После того как КХЛ были сформированы и объявлены составы команд на Неделю звёзд хоккея, «Автомобилист» обратился в лигу с просьбой освободить Павла Дацюка от участия в мероприятии в связи с возникшей необходимостью проведения медицинских процедур. КХЛ, учитывая проблемы со здоровьем Павла Дацюка в текущем чемпионате, пошла навстречу просьбе клуба.



Дацюк является примером хоккеиста, регулярно принимающего участие в различных проектах лиги. Лишь весомые и объективные причины могли помешать ему принять участие в Матче звёзд КХЛ. Штрафные санкции в соответствии со статьей 29 дисциплинарного регламента КХЛ к клубу и игроку применяться не будут», — сообщили в пресс-службе.

Матчи звёзд себя изживают. Лучшие игроки стараются с них соскочить Овечкин уже успел отказать НХЛ, а Дацюк не примет участия в звёздном уикенде КХЛ. Пришло время что-то менять.