Голкипер «Филадельфии» Харт выбыл на две-три недели
Голкипер клуба Национальной хоккейной лиги «Филадельфия Флайерз» Картер Харт выбыл из строя на две-три недели, информирует американская команда в «Твиттере». Как сообщается, 21-летний голкипер получил повреждение мышц живота. На замену из фарм-клуба в АХЛ вызыван голкипер Алекс Лайон. Основным вратарём должен стать Брайан Эллиотт.
В текущем регулярном чемпионате НХЛ Харт принял участие в 33 матчах, одержав 15 побед и один раз сыграв на ноль. В среднем голкипер отражает 90,3% бросков при коэффициенте надёжности 2,69.
Харт проводит свой второй сезон в НХЛ. Голкипер был выбран «Филадельфией» во втором раунде драфта НХЛ в 2016 году под общим 48-м номером.
Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги
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