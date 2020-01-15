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Буре: Мишустин любит спорт и хоккей, это будущее России

Буре: Мишустин любит спорт и хоккей, это будущее России
Хоккей / КХЛ 0

Легендарный нападающий Павел Буре прокомментировал выдвижение кандидатуры Михаила Мишустина на пост премьер-министра Российской Федерации. Кандидатуру Мишустина выдвинул президент Владимир Путин. Мишустин — член наблюдательного совета хоккейного клуба ЦСКА.

«Михаил Владимирович занимается хоккеем уже как минимум с 1998 года. Он настоящий государственник, любит спорт, любит хоккей. Я считаю, что это будущее России», — приводит слова Буре РИА «Новости».

Мишустин возглавлял Федеральную налоговую службу РФ с апреля 2010 года. Через полтора месяца ему исполнится 54 года, он примерно на полгода младше бывшего до сегодняшнего дня премьер-министром Дмитрия Медведева.

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Член наблюдательного совета ХК ЦСКА Мишустин станет премьер-министром России
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