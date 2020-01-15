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Малкин: Кросби — великий игрок. С ним хоккей приносит больше удовольствия

Малкин: Кросби — великий игрок. С ним хоккей приносит больше удовольствия
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин после выигранного матча с «Миннесотой Уайлд» (7:3) высоко оценил игру вернувшегося в строй после травмы форварда Сидни Кросби. Капитан «Питтсбурга» принял участие в матче впервые с 10 ноября, восстановившись после операции.

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«Нам важен каждый игрок, но Сид — наш капитан. Он наш лидер. Великий игрок, великий партнёр. Вы сами сегодня это увидели. Благодаря ему сегодня лучше стало всё: большинство, игра всех четырёх троек. С Сидом хоккей просто приносит больше удовольствия. А сегодня был просто безумный, безумный матч», — приводит слова Малкина официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

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Малкин и вернувшийся после травмы Кросби набрали 7 очков на двоих.
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