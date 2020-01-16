Суббэн заявил, что не просил обмена у «Дэвилз», несмотря на сложный сезон

30-летний защитник клуба Национальной хоккейной лиги «Нью-Джерси Дэвилз» Пи Кей Суббэн подчеркнул в интервью, что никогда не просил об обмене, даже несмотря на неудачно складывающийся текущий сезон в составе «Дэвилз».
«Послушайте, за всю свою карьеру я ни разу не просил об обмене. Возможно, потому что я старомоден в этом плане. У ветеранов я научился тому, что надо работать. Мне платят за то, что я делаю свою работу, ради этого я прихожу сюда каждый день.
Бизнес есть бизнес. Но что касается меня, мне нравятся мои партнеры. Отличные ребята, замечательная компания, я с удовольствием прихожу на каток», — приводит слова Суббэна официальный сайт НХЛ.
В этом сезоне Суббэн принял участие в 46 матчах за «Дэвилз» и набрал 11 (6+5) очков при показателе полезности «-12» и 48 минутах штрафа. Контракт Суббэна действует до конца сезона-2021/22 со среднегодовой зарплатой $ 9 млн.
«Нью-Джерси Дэвилз», набрав 41 очко в 46 матчах, занимает 14-е место в Восточной конференции.
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