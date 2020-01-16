Передача Ковальчука не спасла «Монреаль» от поражения в матче с «Чикаго»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Монреаль Канадиенс» принимал «Чикаго Блэкхоукс». Встреча прошла на стадионе «Белл-центр» и завершилась победой гостей со счётом 4:1.

В составе победителей дубль на свой счёт записал Зак Смит и ещё по разу отличились Алекс Дебринкэт и Дрейк Каджула. Единственный гол за «Монреаль» забил Филлип Дано. Российский нападающий Илья Ковальчук отметился результативной передачей.

Таким образом, «Монреаль» потерпел первое поражение после двух побед подряд. «Чикаго» в свою очередь одержал третью победу кряду.

В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ «Монреаль Канадиенс» сыграет с «Филадельфией Флайерз», а «Чикаго Блэкхоукс» встретится с «Торонто Мэйпл Лифс».