Передача Ковальчука не спасла «Монреаль» от поражения в матче с «Чикаго»
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Монреаль Канадиенс» принимал «Чикаго Блэкхоукс». Встреча прошла на стадионе «Белл-центр» и завершилась победой гостей со счётом 4:1.
В составе победителей дубль на свой счёт записал Зак Смит и ещё по разу отличились Алекс Дебринкэт и Дрейк Каджула. Единственный гол за «Монреаль» забил Филлип Дано. Российский нападающий Илья Ковальчук отметился результативной передачей.
Таким образом, «Монреаль» потерпел первое поражение после двух побед подряд. «Чикаго» в свою очередь одержал третью победу кряду.
В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ «Монреаль Канадиенс» сыграет с «Филадельфией Флайерз», а «Чикаго Блэкхоукс» встретится с «Торонто Мэйпл Лифс».
НХЛ - регулярный чемпионат
16 января 2020, четверг. 03:30 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
1 : 4
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
0:1 Смит (Каджула) – 05:42' (4x5) 0:2 Смит (Куккук, Мяяття) – 08:32' (5x5) 1:2 Дано (Ковальчук, Татар) – 20:54' (5x5) 1:3 Дебринкэт (Кейн, Тэйвз) – 31:27' (5x5) 1:4 Каджула – 51:40' (5x5)
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