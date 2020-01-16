Овечкин: нанять Бекстрёма своим агентом? Спасибо, я в порядке, сам справлюсь
Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал ход переговоров о своём новом контракте с клубом.
«Здорово, что остался Бекстрём, хотя я на сто процентов знал, что он подпишется. Он наш первый центр, он лучший парень в лиге — очень хорошо, что клуб его не отпустил. Он вёл переговоры сам, от своего имени, проделал хорошую работу. Нанять его в качестве агента? Нет, я в порядке, спасибо. Сам справлюсь», — приводит слова Овечкина официальный сайт НХЛ.
Действующий контракт россиянина с зарплатой в $ 9,54 млн истекает по окончании сезона-2020/2021. Напомним, недавно новый договор с «Вашингтоном» подписал Никлас Бекстрём. Никлас — практически бессменный партнёр Овечкина, проведший в одном звене с россиянином большую часть карьеры.
«Вашингтон» дал Бекстрёму $ 9 млн. Новый контракт Овечкина будет заметно жирнее
Если шведу дали такие деньги в 32 года, то россиянин должен получить на несколько миллионов больше.
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