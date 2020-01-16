Фридман: болельщики «Торонто» требуют приобрести у «Рейнджерс» Георгиева
Обозреватель канадского телеканала Sportsnet Эллиотт Фридман прокомментировал возможный обмен голкипера «Нью-Йорк Рейнджерс» Александра Георгиева.
«Поклонники «Торонто Мэйпл Лифс» устроили в «Твиттере» настоящий шторм, предлагая выменять Георгиева взамен нападающего Джереми Бракко. Но стоимость Георгиева наверняка будет намного выше. В понедельник голкипер одержал победу над «Айлендерс» со счётом 6:2, и хотя «Рейнджерс» ищет талантливого форварда, готового приносить пользу прямо сейчас, они понимают, насколько Георгиев может быть хорош», — отметил Фридман.
Упомянутый 22-летний Джереми Бракко не сыграл в НХЛ ни одного матча, а в нынешнем сезоне набрал 29 (3+26) очков в 37 матчах за фарм-клуб.
Даже Панарина мало. Когда «Рейнджерс» смогут побороться за Кубок Стэнли?
Клуб ждёт светлое будущее, но в этом сезоне команде просто нечего делать в кубковых играх. Её время придёт позже.
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