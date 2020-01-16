Итоги игрового дня в НХЛ для российских хоккеистов 15 января 2020 года

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоялся очередной игровой день, включивший в себя два матч. В играх приняли участие трое российских хоккеистов.

Турнирная таблица и результаты всех матчей регулярного чемпионата НХЛ сезона-2019/2020

Результативной передачей в овертайме отметился защитник «Филадельфии Флайерз» Иван Проворов. Нападающий «Сент-Луис Блюз» Иван Барбашёв провёл на площадке 10 минут и 14 секунд и результативными действиями не отметился. Результативной передачей на единственный гол «Монреаль Канадиенс» отметился нападающий Илья Ковальчук.

Игрок Клуб Очки +/- Штраф Броски Хиты Блоки Вбрасывания Время Ковальчук (н) «Монреаль» 0+1 +1 0 1 4 0 0% 20.57 Барбашёв (н) «Сент-Луис» 0+0 0 2 0 4 0 100% 10.14 Проворов (з) «Филадельфия» 0+1 +1 0 2 4 1 0% 27.20