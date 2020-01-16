Итоги игрового дня в НХЛ для российских хоккеистов 15 января 2020 года
В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоялся очередной игровой день, включивший в себя два матч. В играх приняли участие трое российских хоккеистов.
Турнирная таблица и результаты всех матчей регулярного чемпионата НХЛ сезона-2019/2020
Результативной передачей в овертайме отметился защитник «Филадельфии Флайерз» Иван Проворов. Нападающий «Сент-Луис Блюз» Иван Барбашёв провёл на площадке 10 минут и 14 секунд и результативными действиями не отметился. Результативной передачей на единственный гол «Монреаль Канадиенс» отметился нападающий Илья Ковальчук.
|Игрок
|Клуб
|Очки
|+/-
|Штраф
|Броски
|Хиты
|Блоки
|Вбрасывания
|Время
|Ковальчук (н)
|«Монреаль»
|0+1
|+1
|0
|1
|4
|0
|0%
|20.57
|Барбашёв (н)
|«Сент-Луис»
|0+0
|0
|2
|0
|4
|0
|100%
|10.14
|Проворов (з)
|«Филадельфия»
|0+1
|+1
|0
|2
|4
|1
|0%
|27.20
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