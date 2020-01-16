Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
СКА — «Йокерит». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Итоги игрового дня в НХЛ для российских хоккеистов 15 января 2020 года

Итоги игрового дня в НХЛ для российских хоккеистов 15 января 2020 года
Хоккей / НХЛ 0

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоялся очередной игровой день, включивший в себя два матч. В играх приняли участие трое российских хоккеистов.

Турнирная таблица и результаты всех матчей регулярного чемпионата НХЛ сезона-2019/2020

Результативной передачей в овертайме отметился защитник «Филадельфии Флайерз» Иван Проворов. Нападающий «Сент-Луис Блюз» Иван Барбашёв провёл на площадке 10 минут и 14 секунд и результативными действиями не отметился. Результативной передачей на единственный гол «Монреаль Канадиенс» отметился нападающий Илья Ковальчук.

ИгрокКлубОчки+/-ШтрафБроскиХитыБлокиВбрасыванияВремя
Ковальчук (н)«Монреаль»0+1+101400%20.57
Барбашёв (н)«Сент-Луис»0+002040100%10.14
Проворов (з)«Филадельфия»0+1+102410%27.20
Ковальчук — о шансах на плей-офф: матчи до перерыва на Матч звёзд имеют огромное значение
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020