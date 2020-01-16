Защитник «Адмирала» Лалонд заработал автоматическую дисквалификацию на один матч

Защитник «Адмирала» Шон Лалонд заработал автоматическую дисквалификацию на один матч, информирует пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

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«В соответствии с п. 4.1. ст. 27 дисциплинарного регламента КХЛ, если игрок наказан третьим и каждым последующим дисциплинарным штрафом (10 минут) в разных матчах, то на него накладывается одноматчевая дисквалификация и индивидуальный штраф.



Защитник «Адмирала» Шон Лалонд в матче с «Авангардом» 15 января получил третий 10-минутный дисциплинарный штраф, поэтому он пропустит матч с «Авангардом» 16 января из-за дисквалификации», — говорится в официальном заявлении лиги.