Отомстит ли СКА «Йокериту» за рекордный разгром в Хельсинки?

Сегодня, 16 января, в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги состоится 11 матчей.
Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/2020
«Чемпионат» предлагает вам спрогнозировать результаты следующих встреч:
— «Амур» — «Сибирь»;
— «Адмирал» — «Авангард»;
— «Куньлунь Ред Стар» — «Ак Барс»;
— «Барыс» — «Металлург» Мг;
— «Автомобилист» — «Салават Юлаев»;
— «Нефтехимик» — «Трактор»;
— «Северсталь» — «Спартак»;
— «Торпедо» — «Динамо» М;
— «Витязь» — «Динамо» Мн;
— СКА — «Йокерит»;
— ЦСКА — ХК «Сочи».
Принять участие в опросе можно на «Рамблере».
Центральный матч игрового дня состоится в Санкт-Петербурге, где СКА попытается взять реванш за самое крупное поражение в истории клуба в КХЛ. В начале января «Йокерит» разгромил команду Алексея Кудашова со счётом 6:0.
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