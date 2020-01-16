Отомстит ли СКА «Йокериту» за рекордный разгром в Хельсинки?

Сегодня, 16 января, в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги состоится 11 матчей.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/2020

«Чемпионат» предлагает вам спрогнозировать результаты следующих встреч:

— «Амур» — «Сибирь»;

— «Адмирал» — «Авангард»;

— «Куньлунь Ред Стар» — «Ак Барс»;

— «Барыс» — «Металлург» Мг;

— «Автомобилист» — «Салават Юлаев»;

— «Нефтехимик» — «Трактор»;

— «Северсталь» — «Спартак»;

— «Торпедо» — «Динамо» М;

— «Витязь» — «Динамо» Мн;

— СКА — «Йокерит»;

— ЦСКА — ХК «Сочи».

Принять участие в опросе можно на «Рамблере».

Центральный матч игрового дня состоится в Санкт-Петербурге, где СКА попытается взять реванш за самое крупное поражение в истории клуба в КХЛ. В начале января «Йокерит» разгромил команду Алексея Кудашова со счётом 6:0.