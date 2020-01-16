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СКА — «Йокерит». Платная прямая трансляция
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19:20 Мск
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Отомстит ли СКА «Йокериту» за рекордный разгром в Хельсинки?

Отомстит ли СКА «Йокериту» за рекордный разгром в Хельсинки?
Хоккей / КХЛ 0

Сегодня, 16 января, в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги состоится 11 матчей.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/2020

«Чемпионат» предлагает вам спрогнозировать результаты следующих встреч:

— «Амур» — «Сибирь»;
— «Адмирал» — «Авангард»;
— «Куньлунь Ред Стар» — «Ак Барс»;
— «Барыс» — «Металлург» Мг;
— «Автомобилист» — «Салават Юлаев»;
— «Нефтехимик» — «Трактор»;
— «Северсталь» — «Спартак»;
— «Торпедо» — «Динамо» М;
— «Витязь» — «Динамо» Мн;
— СКА — «Йокерит»;
— ЦСКА — ХК «Сочи».

Принять участие в опросе можно на «Рамблере».

Центральный матч игрового дня состоится в Санкт-Петербурге, где СКА попытается взять реванш за самое крупное поражение в истории клуба в КХЛ. В начале января «Йокерит» разгромил команду Алексея Кудашова со счётом 6:0.

СКА получил 0:6 в Хельсинки! Это самое крупное поражение клуба в истории КХЛ
«Армейцы» пропустили пять шайб за один период. Команда Алексея Кудашова в этот вечер «всё сделала наоборот».
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