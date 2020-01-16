Ип — о сезоне в КХЛ: столько очков не набирал со студенческих времён

Капитан «Куньлунь Ред Стар» Брэндон Ип поделился мнением о личной результативности в нынешнем сезоне КХЛ. 35-летний форвард забросил 13 шайб и сделал 10 результативных передач в 38 матчах регулярного чемпионата.

«Думаю, что мы на протяжении всего этого срока движемся в правильном направлении, развиваемся и прогрессируем. Это относится и к команде в целом, и ко мне лично. Первый сезон, конечно, был самым трудным: новая лига, новая страна, незнакомая культура – в общем, совершенно непривычные условия, к которым приходилось приспосабливаться, и временами это было нелегко. Но период адаптации прошёл, постепенно дела пошли на лад.

На следующий год мне впервые в карьере доверили капитанскую нашивку, и это доверие меня окрылило. Вы можете судить об этом хотя бы по моей результативности – я столько очков не набирал со студенческих времён! Ну и вообще это большая ответственность, которая меня стимулирует и, наверное, помогает поддерживать хорошую форму, что в моем возрасте уже не так просто. В нынешнем сезоне я тоже хорошо себя чувствую и, вроде бы, приношу пользу команде. Не знаю, сколько очков мне ещё удастся набрать, но, в конечном счёте, это не так уж и важно, у нас ведь командный вид спорта.

И для нашей команды этот сезон, я считаю, складывается лучше, чем предыдущие. Мы, конечно, ещё не знаем, чем он закончится, но в любом случае мы прогрессируем. По крайней мере, у нас ещё остаются вполне реальные шансы на попадание в плей-офф, а в прошлом к этому времени мы уже теряли их. Да и побеждаем мы чаще, чем в предыдущие два года. Так что повторю: мы развиваемся и идём правильным курсом», — цитирует Ипа пресс-служба КХЛ.