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Холтби — о новом контракте с «Вашингтоном»: в этом плане ничего не изменилось

Холтби — о новом контракте с «Вашингтоном»: в этом плане ничего не изменилось
Хоккей / НХЛ 0

Голкипер «Вашингтон Кэпиталз» Брэйден Холтби прокомментировал заключение контракта с нападающим Никласом Бекстрёмом.

«В плане бизнеса может случиться всякое. Но нам очень хотелось, чтобы наш партнёр договорился с клубом как можно быстрее. Очень хорошо, что у них всё получилось, и он остается в «Кэпиталз». Встреча с руководством по новому контракту? В этом плане ничего не изменилось», — цитирует Холтби пресс-служба НХЛ.

В платёжной ведомости «Кэпиталз» на следующий сезон уже потрачены $ 71,105 млн. Под потолком зарплат у «столичной» команды остаются $ 10,395 млн. Помимо Холтби без контракта также находятся защитники Радко Гудас и Йонас Зигенталер, а также форварды Трэвис Бойд и Брэндон Лейпсик. Холтби и руководство «Вашингтона» должны начать переговоры по окончании сезона.

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