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Ниеминен: возраст не помеха для Овечкина, ему по силам побить рекорд Гретцки

Ниеминен: возраст не помеха для Овечкина, ему по силам побить рекорд Гретцки
Хоккей / НХЛ 0

Обладатель Кубка Стэнли в составе «Колорадо Эвеланш» и бывший главный тренер «Пеликанс» Вилле Ниеминен оценил перспективы нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина побить исторический снайперский рекорд Уэйна Гретцки.

«Если Овечкин будет играть пять следующих сезонов на том же уровне результативности, то рекорд Гретцки может стать достижимым. Александр должен избегать серьёзных травм, тогда ему по силам забивать по 50 голов за сезон.

Через пять лет Овечкину будет уже 39 лет? Возраст не станет помехой для него. Он отлично адаптируется к изменениям в игре и вполне может выступать долго. У него необычайная страсть к игре, желание играть и забивать. Благодаря своему характеру он стал даже более знаменитым, чем благодаря его технике и навыкам как хоккеиста», — сказал Ниеминен в интервью Viasat.

В настоящий момент на счету Овечкина 686 заброшенных шайб, и от Гретцки он отстаёт на 208 голов.

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