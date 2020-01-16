М. Смит — о пропущенном лакросс-голе: на будущее мне нужно съесть ещё пару гамбургеров

Голкипер «Эдмонтон Ойлерз» Майк Смит прокомментировал пропущенную шайбу от форварда «Нэшвилл Предаторз» Филипа Форсберга. Шведский форвард в матче регулярного чемпионата НХЛ повторил лакросс-гол российского нападающего «Каролины Харрикейнз» Андрея Свечникова.
«Думаю, я сделал всё, что мог. Ему просто повезло. К тому же мы всё равно победили. Я успел увидеть, что он поднимает шайбу, и она даже задела мою ловушку, но всё-таки влетела в ворота рикошетом от тела. Мне нужно съесть ещё пару гамбургеров и набрать на будущее немного жира в том месте, чтобы шайба не имела шансов пролезть в ворота.
Наверняка такую шайбу хочется увидеть каждому, кроме вратаря, в чьи ворота она залетает. Потому что в этот момент ты чувствуешь себя идиотом», – цитирует Смита пресс-служба НХЛ.
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