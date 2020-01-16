Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
СКА — «Йокерит». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

М. Смит — о пропущенном лакросс-голе: на будущее мне нужно съесть ещё пару гамбургеров

М. Смит — о пропущенном лакросс-голе: на будущее мне нужно съесть ещё пару гамбургеров
Хоккей / НХЛ 0

Голкипер «Эдмонтон Ойлерз» Майк Смит прокомментировал пропущенную шайбу от форварда «Нэшвилл Предаторз» Филипа Форсберга. Шведский форвард в матче регулярного чемпионата НХЛ повторил лакросс-гол российского нападающего «Каролины Харрикейнз» Андрея Свечникова.

«Думаю, я сделал всё, что мог. Ему просто повезло. К тому же мы всё равно победили. Я успел увидеть, что он поднимает шайбу, и она даже задела мою ловушку, но всё-таки влетела в ворота рикошетом от тела. Мне нужно съесть ещё пару гамбургеров и набрать на будущее немного жира в том месте, чтобы шайба не имела шансов пролезть в ворота.

Наверняка такую шайбу хочется увидеть каждому, кроме вратаря, в чьи ворота она залетает. Потому что в этот момент ты чувствуешь себя идиотом», – цитирует Смита пресс-служба НХЛ.

Свечников ввёл новую моду в НХЛ. Форсберг повторил его чудо-гол на скорости
А защитники и вратари уже пытаются придумать, как противостоять фантастическому финту.
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020