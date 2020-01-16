Сосина — о зарплатах в женском хоккее: не скажу, что гребём деньги лопатой

Нападающая уфимской «Агидели» и сборной России Ольга Сосина поделилась мнением о популярности женского хоккея.

«За последние пару-тройку лет ситуация улучшилась. Наши матчи стали довольно регулярно показывать по ТВ. На мой взгляд, в ЖХЛ ещё бы надо добавить хороших европейских команд — шведскую, финскую. У них хорошие коллективы. Недавно играли на турнире в Санкт-Петербурге и приезжала сильная команда из Швеции. Их бы подтянуть к ЖХЛ — было бы вообще замечательно.

Насколько игрок может себя обеспечить? Я не скажу, что мы тут вообще лопатой деньги гребём. Но жить можно. Хватает того, что зарабатываем. Если бы не хватало, нашли бы, чем ещё заняться параллельно с хоккеем», – приводят слова Сосиной «Известия».