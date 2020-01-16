Финал МЧМ-2020 смотрел каждый пятый российский телезритель старше 18 лет

Финал молодёжного чемпионата мира 2020 года в эфире Первого канала смотрел каждый пятый российский телезритель старше 18 лет, информирует пресс-служба Федерации хоккея России.



Доля просмотра матча между сборными России и Канады, трансляция которого состоялась 5 января в прямом эфире Первого канала, составила 14% (население 4+, Mediascope). При этом доля среди населения старше 18 лет составила почти 20%. ТВ-охват матча — более 17 млн зрителей. Суммарный охват, учитывая показ на сайте Первого канала, составил около 20 млн человек.



В среднем указанные данные превышают аналогичные показатели заключительных матчей с участием сборной России на предыдущем чемпионате мира среди молодёжных команд в три-пять раз.

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