Денисенко — об удалении в финале МЧМ: посоветовал бы пересмотреть тот момент внимательнее

Капитан молодёжной сборной России на МЧМ-2020 Григорий Денисенко прокомментировал своё удаление в финальном матче турнира с Канадой (3:4).

«Моё удаление в финале? Посоветовал бы пересмотреть тот момент внимательнее. Если бы я не сыграл сломанной клюшкой, то у канадца был бы шанс убежать на пустые ворота. У меня были мгновения на принятие решения, и решил попытаться помешать, чтобы у нас оставалась хоть какая-то надежда сравнять счёт. При 3:5 её бы точно не было.

Что касается критики болельщиков в адрес Дмитрия Воронкова за два реализованных канадцами удаления в финале — в чужую голову не залезешь, поэтому сложно судить, почему люди решают писать всякую грязь. Но даже сейчас иногда натыкаешься на ролик со вторым голом канадцев в финале, и посмотрите внимательно, кто бросается лицом под шайбу, пусть она в итоге и залетела в ворота. А проиграли мы все вместе. Не надо останавливаться на отдельных личностях», — цитирует Денисенко Sport24.