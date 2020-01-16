«Амур» проиграл седьмой матч подряд, уступив «Сибири» по буллитам

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Амур» принимал «Сибирь». Матч завершился со счётом 2:1 Б в пользу гостей. Хозяева продлили серию поражений до семи матчей.

Счёт в матче был открыт на 12-й минуте первого периода. Форвард гостей Данил Романцев реализовал большинство, воспользовавшись передачами Микаэля Руохамаа и Евгения Чесалина. Хозяева отыгрались на последней минуте второго периода, отличился Кирилл Рассказов, в ближнем бою переигравший Харри Сятери.

В основное и дополнительное время матча счёт уже не изменился. Исход встречи решила серия послематчевых бросков для определения победителя матча, в которой точнее оказались гости, продлившие победную серию до пяти матчей.

Видео лучших моментов матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.