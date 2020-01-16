Фёдоров, Вайсфельд, Казанский и Мосалёв будут помощниками тренеров на Матче звёзд КХЛ

Помощниками главных тренеров сборных команд дивизионов на Мастер-шоу и ФОНБЕТ Матче звёзд КХЛ 2020 года станут известные телекомментаторы: Дмитрий Фёдоров, Денис Казанский, Олег Мосалёв и Леонид Вайсфельд.

Фёдоров составит компанию главному тренеру СКА Алексею Кудашову в сборной дивизиона Боброва, Казанский будет помогать главному тренеру «Ак Барса» Дмитрию Квартальнову в работе с командой дивизиона Харламова. Вайсфельд образует дуэт с наставником ЦСКА Игорем Никитиным на тренерском мостике сборной дивизиона Тарасова, а Мосалёв вместе с главным тренером «Авангарда» Бобом Хартли будет работать с командой дивизиона Чернышёва.

Матч звёзд КХЛ пройдёт 19 января в Москве на «ВТБ Арене». За день до этого на домашней арене московского «Динамо» состоится мастер-шоу.