Проворов обогнал Маркова по результативным передачам за четыре сезона в НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Сент-Луис Блюз» принимал «Филадельфию Флайерз». Встреча прошла на стадионе «Энтерпрайз-центр» и завершилась победой гостей в овертайме со счётом 4:3.

Результативной передачей в овертайме отметился защитник «Филадельфии» Иван Проворов, которая стала для россиянина 83-й за карьеру в НХЛ. Это пятый результат в истории для российских защитников за четыре сезона в лиге. Проворов превзошёл результат Андрея Маркова (82 передачи).

Национальный рекорд на этом временном отрезке принадлежит Сергею Зубову (181), второе место занимает Владимир Малахов (125), тройку лучших замыкает Вячеслав Фетисов (96). Четвёртое место занимает Алексей Касатонов (88).