Ковальчук: игра «Монреаля» с «Чикаго» — неприемлема. Мы пытаемся делать эти милые передачи
Нападающий «Монреаль Канадиенс» Илья Ковальчук прокомментировал игру команды в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Чикаго Блэкхоукс» (1:4).
«Такие матчи на своём льду необходимо выигрывать. У нас ведь хороший календарь. Завтра будет матч с «Филадельфией», это будет игра в стиле «Сделай, или умри», потому что мы, по-моему, отстаём на девять очков от зоны плей-офф. Надо перегруппировать силы.
То, как мы играли с «Чикаго», просто неприемлемо. Наша игра в большинстве — это просто катастрофа. Мы должны видеть шайбу и обращаться с ней максимально просто. А мы пытаемся делать эти милые передачи между коньков, между клюшек. Это не работает», — приводит слова Ковальчука Postmedia News.
Ковальчук — о шансах на плей-офф: матчи до перерыва на Матч звёзд имеют огромное значение
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