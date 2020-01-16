Ковальчук: игра «Монреаля» с «Чикаго» — неприемлема. Мы пытаемся делать эти милые передачи

Нападающий «Монреаль Канадиенс» Илья Ковальчук прокомментировал игру команды в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Чикаго Блэкхоукс» (1:4).

«Такие матчи на своём льду необходимо выигрывать. У нас ведь хороший календарь. Завтра будет матч с «Филадельфией», это будет игра в стиле «Сделай, или умри», потому что мы, по-моему, отстаём на девять очков от зоны плей-офф. Надо перегруппировать силы.

То, как мы играли с «Чикаго», просто неприемлемо. Наша игра в большинстве — это просто катастрофа. Мы должны видеть шайбу и обращаться с ней максимально просто. А мы пытаемся делать эти милые передачи между коньков, между клюшек. Это не работает», — приводит слова Ковальчука Postmedia News.