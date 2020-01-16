Вайсфельд — о работе на Матче звёзд: вообще-то, у меня есть тренерский опыт

Известный хоккейный функционер и эксперт Леонид Вайсфельд прокомментировал тот факт, что он будет работать тренером сборной дивизиона Тарасова на ФОНБЕТ Матче звёзд КХЛ.
«Вообще-то, у меня определённый тренерский опыт есть – я руководил командой, которая побеждала на Всесоюзной универсиаде, а также выигрывала студенческий чемпионат страны. Кроме того однажды заболел Пётр Ильич Воробьёв, и я во время одного из матчей помогал тренерам тольяттинской «Лады» на скамейке.
Если же говорить, скажем так, о теоретической базе, то и тут всё в порядке: я преподавал в Высшей школе тренеров. Кроме того после окончания института три года работал тренером в хоккейной школе «Крылья Советов». Так что постараюсь использовать свои знания по полной программе.
Ну и, конечно, не будем забывать, что главный у нас – действующий обладатель Кубка Гагарина – Игорь Никитин. Вместе что-нибудь обязательно придумаем, чтобы поддержать высокое звание. Надеюсь, с листа сыграем как надо. Да и повеселимся, конечно. На то он и Матч звёзд», — цитирует Вайсфельда пресс-служба КХЛ.
- 16 января 2020
-
15:45
-
15:40
-
15:25
-
15:10
-
15:02
-
14:37
-
14:25
-
14:08
-
14:00
-
13:35
-
13:14
-
13:05
-
12:34
-
12:06
-
12:01
-
11:50
-
11:20
-
11:01
-
10:36
-
10:16
-
10:00
-
09:36
-
09:25
-
09:13
-
08:55
-
08:30
-
08:01
-
07:45
-
07:03
-
06:36
-
06:23
-
06:15
-
05:14
-
04:54
- 15 января 2020
-
23:52