Вайсфельд — о работе на Матче звёзд: вообще-то, у меня есть тренерский опыт

Известный хоккейный функционер и эксперт Леонид Вайсфельд прокомментировал тот факт, что он будет работать тренером сборной дивизиона Тарасова на ФОНБЕТ Матче звёзд КХЛ.

«Вообще-то, у меня определённый тренерский опыт есть – я руководил командой, которая побеждала на Всесоюзной универсиаде, а также выигрывала студенческий чемпионат страны. Кроме того однажды заболел Пётр Ильич Воробьёв, и я во время одного из матчей помогал тренерам тольяттинской «Лады» на скамейке.

Если же говорить, скажем так, о теоретической базе, то и тут всё в порядке: я преподавал в Высшей школе тренеров. Кроме того после окончания института три года работал тренером в хоккейной школе «Крылья Советов». Так что постараюсь использовать свои знания по полной программе.

Ну и, конечно, не будем забывать, что главный у нас – действующий обладатель Кубка Гагарина – Игорь Никитин. Вместе что-нибудь обязательно придумаем, чтобы поддержать высокое звание. Надеюсь, с листа сыграем как надо. Да и повеселимся, конечно. На то он и Матч звёзд», — цитирует Вайсфельда пресс-служба КХЛ.