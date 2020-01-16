«Автомобилист» — «Салават Юлаев»: команды назвали составы на матч КХЛ

Сегодня, 16 января, в Екатеринбурге на стадионе «Уралец» состоится очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Автомобилист» будет принимать «Салават Юлаев». Встреча начнётся в 17:00 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию матча «Автомобилист» — «Салават Юлаев».

Тренерские штабы команд назвали составы на этот матч:

«Автомобилист»:

Коварж (Фомин);

Трямкин — Василевский, Доус — Мэйсек — Голышев;

Бодров — Мамкин, Мозер — Холланд — Обидин;

Батыршин — Гуркин, Белоусов — Дацюк — Гареев;

Овчинников — Зайцев, Плэтт — Литовченко — Попов.

«Салават Юлаев»:

Метсола (Кареев);

Ларсен — Семёнов, Умарк — Картаев — Хартикайнен;

Коледов — Арзамасцев, Хохряков — Маннинен — Сошников;

Лисовец — Сергеев, Солодухин — Кадейкин — Жарков;

Пашнин — Мухамадуллин, Кугрышев — Бурмистров — Башкиров.