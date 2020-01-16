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«Автомобилист» — «Салават Юлаев»: команды назвали составы на матч КХЛ

«Автомобилист» — «Салават Юлаев»: команды назвали составы на матч КХЛ
Хоккей / КХЛ 0

Сегодня, 16 января, в Екатеринбурге на стадионе «Уралец» состоится очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Автомобилист» будет принимать «Салават Юлаев». Встреча начнётся в 17:00 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию матча «Автомобилист» — «Салават Юлаев».

Тренерские штабы команд назвали составы на этот матч:

«Автомобилист»:

Коварж (Фомин);
Трямкин — Василевский, Доус — Мэйсек — Голышев;
Бодров — Мамкин, Мозер — Холланд — Обидин;
Батыршин — Гуркин, Белоусов — Дацюк — Гареев;
Овчинников — Зайцев, Плэтт — Литовченко — Попов.

«Салават Юлаев»:

Метсола (Кареев);
Ларсен — Семёнов, Умарк — Картаев — Хартикайнен;
Коледов — Арзамасцев, Хохряков — Маннинен — Сошников;
Лисовец — Сергеев, Солодухин — Кадейкин — Жарков;
Пашнин — Мухамадуллин, Кугрышев — Бурмистров — Башкиров.

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