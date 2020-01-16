«Автомобилист» — «Салават Юлаев»: команды назвали составы на матч КХЛ

Сегодня, 16 января, в Екатеринбурге на стадионе «Уралец» состоится очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Автомобилист» будет принимать «Салават Юлаев». Встреча начнётся в 17:00 мск.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию матча «Автомобилист» — «Салават Юлаев».
Тренерские штабы команд назвали составы на этот матч:
«Автомобилист»:
Коварж (Фомин);
Трямкин — Василевский, Доус — Мэйсек — Голышев;
Бодров — Мамкин, Мозер — Холланд — Обидин;
Батыршин — Гуркин, Белоусов — Дацюк — Гареев;
Овчинников — Зайцев, Плэтт — Литовченко — Попов.
«Салават Юлаев»:
Метсола (Кареев);
Ларсен — Семёнов, Умарк — Картаев — Хартикайнен;
Коледов — Арзамасцев, Хохряков — Маннинен — Сошников;
Лисовец — Сергеев, Солодухин — Кадейкин — Жарков;
Пашнин — Мухамадуллин, Кугрышев — Бурмистров — Башкиров.
- 16 января 2020
-
16:52
-
16:35
-
16:21
-
16:15
-
15:45
-
15:40
-
15:25
-
15:10
-
15:02
-
14:37
-
14:25
-
14:08
-
14:00
-
13:35
-
13:14
-
13:05
-
12:34
-
12:06
-
12:01
-
11:50
-
11:20
-
11:01
-
10:36
-
10:16
-
10:00
-
09:36
-
09:25
-
09:13
-
08:55
-
08:30
-
08:01
-
07:45
-
07:03
-
06:36
-
06:23