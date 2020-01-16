Билялов — о рекордной сухой серии: это было не ожидание, а уверенность в своих силах

Голкипер «Ак Барса» Тимур Билялов заявил, что уже не думает о рекордной сухой серии, автором которой он стал в текущем сезоне. Голкипер установил рекорд, сохраняя свои ворота на замке 316 минут 9 секунд.
«Это было не ожидание, а уверенность в своих силах и желание продолжать в том же духе. С каждой новой победой чувствую себя уверенней, появляется азарт, хочется побеждать снова и снова. Секрет — в моей команде, которая помогает во многих моментах, от этого и результат. У нас нет задачи выигрывать всухую, главное — брать два очка в каждой игре, а с каким счётом она закончится, я не загадываю.
Честно говоря, я уже забыл о том, что вписал себя в историю КХЛ. Много матчей прошло, и я стараюсь играть, не оглядываясь на прошлые достижения. Конечно, гордость есть, но я понимаю, что без команды я бы такого результата не добился», — приводит слова Билялова сайт КХЛ.
- 16 января 2020
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