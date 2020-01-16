Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
СКА — «Йокерит». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Билялов — о рекордной сухой серии: это было не ожидание, а уверенность в своих силах

Билялов — о рекордной сухой серии: это было не ожидание, а уверенность в своих силах
Хоккей / КХЛ 0

Голкипер «Ак Барса» Тимур Билялов заявил, что уже не думает о рекордной сухой серии, автором которой он стал в текущем сезоне. Голкипер установил рекорд, сохраняя свои ворота на замке 316 минут 9 секунд.

«Это было не ожидание, а уверенность в своих силах и желание продолжать в том же духе. С каждой новой победой чувствую себя уверенней, появляется азарт, хочется побеждать снова и снова. Секрет — в моей команде, которая помогает во многих моментах, от этого и результат. У нас нет задачи выигрывать всухую, главное — брать два очка в каждой игре, а с каким счётом она закончится, я не загадываю.

Честно говоря, я уже забыл о том, что вписал себя в историю КХЛ. Много матчей прошло, и я стараюсь играть, не оглядываясь на прошлые достижения. Конечно, гордость есть, но я понимаю, что без команды я бы такого результата не добился», — приводит слова Билялова сайт КХЛ.

Фридман: в НХЛ следят за Биляловым, Мельничуком и Красиковым
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020