«Северсталь» — «Спартак»: команды назвали составы на матч КХЛ

Сегодня, 16 января, в Череповце состоится очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, «Северсталь» на стадионе «Ледовый дворец» будет принимать «Спартак». Встреча начнётся в 19:00 мск.

Тренерские штабы определились с составами на этот матч.

«Северсталь»:

Шугаев (Хакимов);

Макеев — Хохлов, Монахов — Якимов — Трубачёв;

Провольнев — Кулда, Капустин — Якволев — Морозов;

Хабаров — Кудако, Марковин — Кодола — Петунин;

Хлыстов — Неволин, Алексеев — Бодров — Грачёв.

«Спартак»:

Беспалов (Хомченко);

Виклунд – Херсли, Юньков – Хохлачёв – Фёдоров;

Рылов – Д. Вишневский, Карсумс – Ганзлз – Даугавиньш;

И. Вишневский – Гончаров, Талалуев – Аркалов – Никонцев;

Львутин — Тришин, Котляревский – Столяров – Кокарев.