Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
СКА — «Йокерит». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Северсталь» — «Спартак»: команды назвали составы на матч КХЛ

«Северсталь» — «Спартак»: команды назвали составы на матч КХЛ
Хоккей / КХЛ 0

Сегодня, 16 января, в Череповце состоится очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, «Северсталь» на стадионе «Ледовый дворец» будет принимать «Спартак». Встреча начнётся в 19:00 мск.

Тренерские штабы определились с составами на этот матч.

«Северсталь»:

Шугаев (Хакимов);
Макеев — Хохлов, Монахов — Якимов — Трубачёв;
Провольнев — Кулда, Капустин — Якволев — Морозов;
Хабаров — Кудако, Марковин — Кодола — Петунин;
Хлыстов — Неволин, Алексеев — Бодров — Грачёв.

«Спартак»:

Беспалов (Хомченко);
Виклунд – Херсли, Юньков – Хохлачёв – Фёдоров;
Рылов – Д. Вишневский, Карсумс – Ганзлз – Даугавиньш;
И. Вишневский – Гончаров, Талалуев – Аркалов – Никонцев;
Львутин — Тришин, Котляревский – Столяров – Кокарев.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020