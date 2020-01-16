«Северсталь» — «Спартак»: команды назвали составы на матч КХЛ
Сегодня, 16 января, в Череповце состоится очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, «Северсталь» на стадионе «Ледовый дворец» будет принимать «Спартак». Встреча начнётся в 19:00 мск.
Тренерские штабы определились с составами на этот матч.
«Северсталь»:
Шугаев (Хакимов);
Макеев — Хохлов, Монахов — Якимов — Трубачёв;
Провольнев — Кулда, Капустин — Якволев — Морозов;
Хабаров — Кудако, Марковин — Кодола — Петунин;
Хлыстов — Неволин, Алексеев — Бодров — Грачёв.
«Спартак»:
Беспалов (Хомченко);
Виклунд – Херсли, Юньков – Хохлачёв – Фёдоров;
Рылов – Д. Вишневский, Карсумс – Ганзлз – Даугавиньш;
И. Вишневский – Гончаров, Талалуев – Аркалов – Никонцев;
Львутин — Тришин, Котляревский – Столяров – Кокарев.
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